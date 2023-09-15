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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها.

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تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود المزين ببعض التطريزات.

تزينت نادين نجيم ببعض الإكسسوارات البسيطة ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مركزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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