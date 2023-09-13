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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت جريء.. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ارتدت جمبسوت طويل يتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و اتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما كشف عن أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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