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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

تصدرت الفنانة شمس الكويتية مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعدما قالت في إحدى اللقاءات التلفزيونية : "مش بطيق ياسمين عز  ورضوى الشربيني، جلطة، وحابه أوجه نصيحة لياسمين عز إنتي شاطرة في الماركيتنج وعملتي ضجة ووصلتي وخلاص غيري أسلوبك".

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بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

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مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

تعتبر شمس الكويتية من المشاهيراللاتي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات و جلسات التصوير التي تخضع لها.

وكشفت صور الفنانة شمس الكويتية على الأنستجرام عن ذوقها المميز في أختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث تحرص على إتباع أحدث صيحات الموضة و تقوم باختيار ما يتناسب مع قوامها ويكشف رشاقتها.

وتحرص شمس الكويتية على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بتنسيق المجوهرات الفخامة و الإكسسوارات العصرية التي تزيد من أناقتها و جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شمس الكويتية على تسريحات الشعر البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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