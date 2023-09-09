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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

داليا شوقي
داليا شوقي

تصدرت داليا شوقي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية،  بعد نجاحها في مسلسل سفاح الجيزة الذي يعرض خلال هذه الفترة.

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وتعتبر داليا شوقي من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها .

وكشفت صور داليا شوقي على الأنستجرام عن  إطلالاتها التي تجمع بين الجرأة و الأناقة، حيث تعتمد على التصميمات الغير تقليدية و هو ما يميزها عن غيرها من المشاهير و النجوم.

وتحرص داليا شوقي على تنسيق قطع الاكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها، وتنال إطلالاتها في الكثير من الأحيان إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد داليا شوقي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي اتناسب مع وجهها و تبرز جمال ملامحها.

داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
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