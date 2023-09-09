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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة شبابية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الراقي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نجوى كرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البني الفاتح مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع إطلالتها العصرية.

 

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
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