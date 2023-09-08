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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة.

انتعلت نسرين طافش حذاء صيفي مسطح باللون الأخضر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة الشعر الضفائر، ووضعنت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

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