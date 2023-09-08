ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جمبسوت ذات طبعات و نقوشات غير تقليدية أتسم بالألوان المبهجة المتناسقة مع لون بشرتها.

وتزينت أمينة خليل مجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.