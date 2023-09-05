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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني

تصدر الفنان ماجد الكداوني مؤشر البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما بكى  الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية ابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة مساء أمس.

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من جانب أخر كشفت صور أبنة ماجد الكداوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور ساندرا أبنة ماجد الكدواني عن ذوقها الراقي و البسيط في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك،فهي تعتمد على الملابس التي تتناسب مع قوامها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ساندرا أبنة ماجد الكدواني على تسريحات الشعر البسيطة للغاية وصيحات المكياج الغير مبالغ فيها.

إليكم الصور…


 

أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
أبنة ماجد الكدواني
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