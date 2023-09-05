بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت غادة عبد الرازق الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأبيض المطرز بالكامل.

وتميز فستان غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير بأنه كشف عن قوامها المثالي، تزينت بأقراط ألماسية زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها الأسود الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق