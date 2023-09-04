في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

تحتفل اليوم ٤ سبتمبر الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها ال ٤٠، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على جمالها و رشاقتها.
تحرص منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بأبرز صورها سواء في المناسبات الرسمية او الإطلالات اليومية.
كشفت صور منة فضالي على السوشيال ميديا عن ذوقها الراقي و الأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال أو فساتين السهرة أيضا.
تحرص منة فضالي على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها و جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة و هو مايميزها عن غيرها من المشاهير.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة فضالي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع ملامحها والتي تكشف عن جمالها.
إليكم الصور…