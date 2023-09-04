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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

منة فضالي
منة فضالي

تحتفل اليوم ٤ سبتمبر الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها ال ٤٠، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على جمالها و رشاقتها.

تحرص منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بأبرز صورها سواء في المناسبات الرسمية او الإطلالات اليومية.

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كشفت صور منة فضالي على السوشيال ميديا عن ذوقها الراقي و الأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال أو فساتين السهرة أيضا.

تحرص منة فضالي على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها و جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة و هو مايميزها عن غيرها من المشاهير.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة فضالي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع ملامحها والتي تكشف عن جمالها.
 

إليكم الصور…

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
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