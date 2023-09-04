بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

تصدرت الفنانة سارة زكريا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها تشمل منعها من الغناء في مصر نهائيًا.

كشفت صور سارة زكريا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، عن إطلالاتها العصرية و المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تحرص سارة زكريا على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء و الموضة، ولكنها تميل إلي الملابس الكاجوال في الكثير من الأحيان أكثر من الكلاسيك.

تقوم سارة زكريا بتنسيق الأحذية و الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها لكي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية تعتمد سارة زكريا على تسريحات الشعر التقليدية، وتحرص على أختيار صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وملامحها إيضا.

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا

سارة زكريا