فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميمبأنه مزج بين اللون الأبيض واللبني.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيهاعلى السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابيةالمتناسقة مع لون بشرتها.