عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

درة
درة

شاركت الفنانة “درة”، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة، من أحدث جلسة تصوير.

txt

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

txt

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تألقت درة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعره 3890 دولار أمريكى.

أكملت درة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من Valentino أيضا وبلغ سعر الحقيبة 2667 دولارا أمريكيا، أي ما يقرب من 107 آلاف جنيه مصري؛ مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت درة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

درة 
درة أخبار درة إطلالة الفنانة درة أحدث أعمال درة أفلام درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

خاص .. انفراجة في أزمة المنتخب والأهلي.. وغرابة يبلغ الأحمر بالقرار النهائي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد ياسين لمدة موسم

نجاح أم فشل .. ماذا وصلت أوكرانيا في هجومها المضاد على أوكرانيا حتى الآن؟

مطرب شهير ضربها بالمايك | فتح رأس مذيعة عالمية بإصابة بالغة

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

سمكة أرنب البحر تثير الرعب على شواطئ ليبيا.. ماذا حدث؟

بعد وطني .. يوسف القعيد: بطمن على مصر لما بشوف "صدى البلد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

فيديو

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ