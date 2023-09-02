سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

شاركت الفنانة “درة”، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة، من أحدث جلسة تصوير.

تألقت درة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعره 3890 دولار أمريكى.

أكملت درة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من Valentino أيضا وبلغ سعر الحقيبة 2667 دولارا أمريكيا، أي ما يقرب من 107 آلاف جنيه مصري؛ مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت درة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.