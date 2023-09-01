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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة من أختيار الأستايلست سيدريك حداد، حيث ظهرت بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض مما جعل متابعيها يشبهونها بالعروس.

تزينت ريا أبي راشد بمجموعة من المجوهرات الفخامة و الراقية التي حملت توقيع bulgari، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت  ريا أبي راشد على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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