فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات و الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء مسطح صيفي باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها قبعة خوص ومجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي