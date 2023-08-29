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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

أحمد سعد و علياء
أحمد سعد و علياء بسيوني

أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري.

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من جانب آخر، كان يحرص أحمد سعد وعلياء بسيوني، على مشاركة متابعيهما دائما عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأبرز الصور التي كانت تكشف دوما عن رومانسيتهما، وتنال إعجاب متابعيهما أيضا على السوشيال ميديا.

كما كانت تكشف صورهما أيضا عن إطلالات زوجته وأناقتها، فهي كانت من المشاهير اللاتي تخطف الأنظار بأناقتها وفساتينها الراقية التي تظهر بها في الحفلات أو المناسبات العامة، وتتسم إطلالاتها بأنها تجمع بين الجرأة والأناقة.

أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني
أحمد سعد و علياء بسيوني

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