محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلق شعرها و ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما يوم الخميس الماضي.

تعرضت أسما شريف منير خلال هذا الحفل للعديد من الأنتقادات من متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي، مما جعل أبنتها لارا تحرص على الدفع عن والدتها قائلة:"محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها."

من جانب أخر تحرص أسما شيف منير وأبنتها دائما على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا بأبرز الصور التي تجمع بينهما.

كشفت صور أسما شريف منير وابنتها على الأنستجرام عن إطلالاتهما أيضا التي تعتبر شبيه في الكثير من الأحيان، وحرصهما على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير