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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا بموسم الجيمرز في السعودية.

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ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت وبنطلون رياضي مما منحها إطلالة غير مألوفة كما وصفها البعض و غير مناسبة مع الحفل.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة، على اطلالة شيرين عبد الوهاب بحفلها بموسم الجيمرز في السعودية، قائلا:"اوكي بفهم انه المهرجان ستايله شبابي و عصري و مرتبط بال gaming و الالعاب الالكترونية و ما بده لبس فساتين و haute couture  و تطريز... بس كمان مين طلب من شيرين تجي ب ملابس الرياضة؟."
كتب:" حبيبتي انتي جاية على مهرجان مرتبط بال gaming مش جاية على ماراتون او على نادي رياضي مش جاية تعملي سباق و تركضي ٧٠٠ كيلومتر…و بعدين قديه ستايل الشعر و المكياج مش لابقين مع ستايل اللبس؟ قديه؟؟؟؟؟كان فيها مثلا تلبس جمبسوت كاجوال... او set كاجوال مهضوم... او بنطلون جينز و تيشرت مرتبين... بس هيك لاااا."
تابع:"بس بعيدا عن الموضة انبسطت ل شيرين انها مبسوطة و رجعت فرحانة زي زمان.
و بعطي الاطلالة 2/10."
 

شيرين عبد الوهاب

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