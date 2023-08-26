عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

منة شلبي
منة شلبي

تألقت الفنانة منة شلبي مساء يوم الخميس خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما  في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين، بإطلالة راقية.

txt

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

txt

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

خطفت منة شلبي الأنظار في حفل مهرجان القاهرة للدراما، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الناعم الذي جمع بين الأناقة و البساطة.

قد حمل فستان منة شلبي توقيع دار الأزياء Maria Lucia Hohan، وبلغ  سعره 2,350 دولار أي ما يقرب من 73 ألف جنيه مصري.

أنتعلت منة شلبي حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة شلبي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج و لم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل.


 

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي أزمات منة شلبي اخبار منة شلبى سعر فستان منة شلبي إطلالات منة شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

موضوعات متعلقة

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

لوك جديد.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن.. خطوات سهلة

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

بفستان محتشم... زوجة سامح حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة للدراما

بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها

ترشيحاتنا

انتى معفنة.. الموسيقيين تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بتهمة إهانة المراة

تقليل الاغتراب 2023 .. قواعد على الطلاب اتباعها خلال التسجيل

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

مصر للطيران تعلن الضوابط الخاصة لحجز تذاكر العمرة | تفاصيل

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ