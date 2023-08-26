سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

تألقت الفنانة منة شلبي مساء يوم الخميس خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين، بإطلالة راقية.

خطفت منة شلبي الأنظار في حفل مهرجان القاهرة للدراما، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الناعم الذي جمع بين الأناقة و البساطة.

قد حمل فستان منة شلبي توقيع دار الأزياء Maria Lucia Hohan، وبلغ سعره 2,350 دولار أي ما يقرب من 73 ألف جنيه مصري.

أنتعلت منة شلبي حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة شلبي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج و لم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل.





منة شلبي

منة شلبي