بسبب مورينيو.. ارتياح داخل غرفة ملابس ريال مدريد

أكدت بعض التقارير الصحفية أن هناك حالة من التفاهم بشكل كبير بين لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

وأوضحت التقارير أن غرفة خلع الملابس الفريق تشهد حالة من الهدوء والانسجام بين المدرب واللاعبين وهدوءا كبيرا، وهو ما تسبب في النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية.

ونجح الريال في تحقيق الانتصار على فريق برشلونة بهدفين لهدف، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، والسير بشكل مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مورينيو قد تولى تدريب الفريق مع بداية الموسم الجاري ونجح في تقديم مستويات مميزة.