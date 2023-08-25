أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لمجموعة من نجمات الفن والمشاهير، خلال مشاركتهن مساء أمس في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين.

أثارت بعض نجمات الفن و المشاهير الجدل بعد ظهورهن بإطلالات مزجت بين الغرابة والأناقة، ولكن اتسمت أغلب الأزياء بالتصميمات الراقية ذات الألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية والظهور في مدينة العلميين الساحلية.

تميزت أيضا إطلالات النجمات بالأقمشة المطرزة و بصيحة الأكتاف المكشوف التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2023، كما نسقت النجمات المجوهرات الألماسية والأحذية التي منحتهن إطلالة متناسقة.

ولكن من أبرز المشاهير الاتي أثارت الجدل مساء أمس هن الإعلامية بوسي شلبي والتي ظهرت بأكسسوارات غريبة وغير تقليدية، وأسما شريف منير التي جذبت الأنظار نحوها بعد ظهورها بدون شعر.

نعرض لكم فيما يلي أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في مهرجان القاهر للدراما…

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

نجمات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة