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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهد

علا غانم
علا غانم

تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها  فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين. 

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ولفتت علا غانم الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المطرز و اتسم التصميم بأنه طويل من الخلف وقصير من الأمام، كما أثارت بطانة الفستان الجدل بين متابعيها لأنها كشفت عن زيادة وزنها.

انتعلت علا غانم حذاء ذهبيا أنيقا ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علا غانم على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم

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