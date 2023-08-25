مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولفتت غادة عبد الرازق الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طولة و غير تقليدية و ماهو ما ميز إطلالتها.

وتزينت غادة عبد الرازق بعض المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر جديدة واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق