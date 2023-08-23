بفستان لافت وتاتو.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى حدود الركبة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها.

وانتلعت ياسمين الخطيب حذاءً صيفيًا مسطحًا باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب