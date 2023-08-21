شفاف.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب إطلالتها في الرياض|شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت ميريام فارس، الجدل بإطلالة جريئة في الرياض، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الاسود اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت ميريام فارس، حذاء أنيق صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة ميريام فارس في حفل الرياض قائلا:"الجمبسوت اللي لابسته مش موفق أبدا .. قماشه رقيق و خفيف و مبين cheap شوي ف بين كل تفاصيل جسمها بشكل مش مناسب على المسرح و مش محبب للنظر خصوصا انها بالرياض ف المفروض تلتزم ب شي معين كونها ب بلد محافظ."

وتابع: "تصميمه مقبول بس قديم نوعا ما…..و بعطي الاطلالة 3/10.".

ميريام فارس

ميريام فارس