عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شفاف.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب إطلالتها في الرياض|شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

txt

جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

txt

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا

وأثارت ميريام فارس، الجدل بإطلالة جريئة في الرياض، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الاسود اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت ميريام فارس، حذاء أنيق صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة ميريام فارس في حفل الرياض قائلا:"الجمبسوت اللي لابسته مش موفق أبدا .. قماشه رقيق و خفيف و مبين cheap شوي ف بين كل تفاصيل جسمها بشكل مش مناسب على المسرح و مش محبب للنظر خصوصا انها بالرياض ف المفروض تلتزم ب شي معين كونها ب بلد محافظ."

وتابع: "تصميمه مقبول بس قديم نوعا ما…..و بعطي الاطلالة 3/10.".

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس أزمات ميريام فارس أزياء ميريام فارس إطلالات ميريام فارس اعمال ميريام فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من انطلاق القمة

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ميركاتو الأهلي.. بالأسماء رحيل 19 لاعبا رسميا وضم 3 صفقات

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

موضوعات متعلقة

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الحليب المكثف في البيت

جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

هل يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على صحة الجهاز الهضمي؟ .. تفاصيل صادمة

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

طيب ولا شرير.. العبار يحسم الجدل بشأن الساحل الشمالي

زي الكتاب ما قال|طريقة تحضير عصير موز بالحليب من مطبخ البلد.. فيديو

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حرمتني أعيش حياتي .. خلص على بنته الرضيعة بضربة حزام

لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء

التمريض 81 % و83% للعلوم.. والحاسبات 80%|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فوائد خارقة لتناول عصير البقدونس.. تعرف عليها

خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

فيديو

سأترشح لرئاسة النادي.. حسين لبيب: مديونيات الزمالك مليار و500 مليون جنيi

لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ