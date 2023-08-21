جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة التي كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وقد حمل جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي توقيع دار الأزياء العالمية Saint Laurent، وبلغ سعره 2960 دولار، ما يقرب من 95 ألف جنيه مصري، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي من JIMMY CHOO، وكانت تكلفته 714 دولارا، ما يعادل 22 ألف جنيه.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي