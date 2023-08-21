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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائه حفلا غنائيا في لبنان.

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ظهر عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة كعادته، حيث ارتدى بنطلون باللون الأبيض مع قميص بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لافت عمرو دياب الأنظار بساعة يد فخمة و أنيقة، حيث ظهر بساعة يد من براند ROLEX العالمي، واتسم التصميم بأن  جسد الساعة مصنوع من الذهب عيار ١٨ قيراط مع اطار مرصع بـ٣٦ قطعة ماس، مينا مرصع بالماس و اسوار من المطاط الاسود.

 تحتوي حركة الساعة التي ظهر بها عمرو دياب في لبنان على ٧٢ ساعة احتياط، وقد بلغ سعرها  510,000 دولار أي ما يقرب من  15.717.776 جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه.

ساعة عمرو دياب 


 

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