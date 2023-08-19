بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح، زوجة حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لفتت زوجة حمدي الميرغني الأنظار بإطلالتها على البحر، حيث ظهرت مرتدية جيب قصيرة اتسمت بنقوشات الورد الصغيرة للغاية، ونسقت معها توب أوف شولدر باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات.

ظهرت زوجة حمدي الميرغني حافية القدمين، وأكملت إطلالتها بقبعة متوسطة الحجم اتسمت بأنها مصنوعة من الخوص، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام المكياج ومستحضرات التجميل، ما كشف عن جمالها.

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني