عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

txt

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

txt

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

لفتت نيرمين الفقي الأنظار في أحدث صورها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة. 

واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

تزينت نيرمين الفقي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

 

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي فستان نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي الفنانة نيرمين الفقى إطلالات نيرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

أسعار السجائر هتنزل النص اليوم.. ضربة موجعة للمتلاعبين وأقل عبوة بـ15 جنيها

موضوعات متعلقة

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

بالاسترليني.. سعر غير متوقع لفستان سيرين عبد النور

ترشيحاتنا

لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني.. 11 توصية عاجلة للنهوض بالقطاع.. تعرف عليها

إعادة النظر في القيمة المالية.. مقترحات الحوار الوطني للوصاية على أموال القصر

مكون من 10 طوابق ويهدد الكورنيش.. القاهرة تتحرك لإزالة عقار مائل

المدينة المنورة.. الأكثر سخونة اليوم في السعودية

حصن أبنائك من الحسد والسحر بهذه السورة.. داعية ينصح بقراءتها 7 مرات

صحف السعودية| ولي العهد بحث مع عبداللهيان التطورات الدولية.. الصين تبدأ تدريبات عسكرية حول تايوان .. و المدينة المنورة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ