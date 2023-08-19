نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

لفتت نيرمين الفقي الأنظار في أحدث صورها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة.

واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

تزينت نيرمين الفقي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

نيرمين الفقي