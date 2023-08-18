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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورها خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

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ظهرت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي بإطلالات ملفتة و مميزة، حيث كانت إطلالتها الأولى فستان قصير وذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أما إطلالة هيفاء وهبي الثانية في الساحل الشمالي كانت فستان طويل باللون اللبني المزين برسمة الورد التي زادت من اناقتها وجاذبيتها.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على فساتين هيفاء وهبي في الساحل الشمالي قائلا:"بدي استغل آخر اطلالتين لهيفاء وهبي بالساحل الشمالي لكى أخبركم قديه دارجة وترتدي القماشات يلي فيها رسومات.."

وتابع: "لكن هذا النوع من القماش لا يتناسب مع كل الأجسام، حبيت الاطلالتين على هيفاء لكن ما حبيت الحذاء فيهم الاثنين..لوك كلاسيكي وشيك والثاني مميز".



 

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