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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أبنة هيفاء وهبي
أبنة هيفاء وهبي

حرصت زينب ابنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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تألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور وبإطلالة لافتة، حيث ارتدت شورت باللون الأبيض ونسقت معه تي شيرت نصف كم باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت أبنة هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات العصرية التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها الطويل المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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