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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. بشرى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

بشرى
بشرى

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

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تألقت بشرى في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام و اتسم التصميم بالقماش ذات اللون اللبني المطرز.

أنتعلت بشرى حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بشرى على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا متناسقا مع لون إطلالتها.

https://www.instagram.com/reel/Cv-HZRDNqFj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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