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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

بشرى
بشرى

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.

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تألقت بشرى في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بانه جمع بين اللون الأبيض و الأخضر ومتناسق مع الأجواء الصيفية.

لم تبالغ بشرى في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها بدت بمنتهى البساطة مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

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