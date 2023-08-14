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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في سلطنة عمان.

 

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج واتسم التصميم باللون البيج المزين ببعض التطريزات وتميز بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

تزينت ميريام فارس بمجموعة من المجوهرات اللافتة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة، على فستان ميريام فارس بحفلها ب سلطنة عمان، قائلا:"الفستان قديم بس مش سيء (مع انه قصة الصدر مش زابطة)... والحزام مش كتير زابط كمان….بس انسوا كل شي و فهموني الشي الأسود شو؟ جزء من تصميم الفستان؟ او نوع من الاحتشام."

تابع:"اذا جزء من الفستان... مش موفق و مش متناسق و ما دخله بالفستان و حتى لونه مش مناسب... لازم يكون من لون الفستان على الأقل…و اذا للاحتشام... انه شفاف ما عمل شي اسمه احتشام... و كمان لازم يكون ب لون الفستان و مش اسود….و بعدين ليش الخاتم هالقد صغير؟ كان لازم يكون اكبر... و العقد كمان كتير صغير مش مبين…. بعطي الاطلالة 4/10."
 

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