فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت كنزي عمرو دياب الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الأحمر المصنوع من القماش الشفاف الذي يشبه الكاش مايوه.

وانتعلت كنزي عمرو دياب حذاء صيفي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كنزي عمرو دياب على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفهيا، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.