إطلالة جريئة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بـ جمبسوت في العلمين.. شاهد

حرصت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة لها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي.

تألقت كارول سماحة في الصور بإطلالة جريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين القماش المخملي و اللامع.

انتعلت كارول سماحة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من جاذبيتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت كارول سماحة على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.