بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ظهرت بكاش مايوه قصير يصل أعلى الركبة وذي أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض.

ولم تبالغ زوجة حمدي الميرغني في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما كشف عن ذوقها الراقي والأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.