ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نرمين الفقي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون اتسم بالنقوشات و الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية ونسقت معه بلوزة باللون الأبيض.

انتعلت نرمين الفقي حذاء مسطحا باللون الأخضر مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.