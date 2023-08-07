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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ35 .. 10 صور تكشف عن إطلالات شيماء سيف

شيماء سيف
شيماء سيف

يصادف اليوم ٧ أغسطس عيد ميلاد الفنانة شيماء سيف و التي اتمت عامها ال 35، وهي من النجمات التي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في المناسبات العامة.

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تعتبر شيماء سيف من نجمات الفن التي تحرص من آن لأخر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام بأبرز صورها.
كشفت صور شيماء سيف على الأنستجرام، عن ذوقها الراقي في اختيار الاطلالات التي تطهر بها ، فهي تحرص على أقتناء قطع الملابس التي تتناسب معها.

تقوم شيماء سيف بتنسيق قطع الاكسسوارات و المجوهرات الراقية بالأضافة إلي أختيارها للألوان المبهجة التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور …
 

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف
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