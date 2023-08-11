إنجي علي ترتدي فستانا مثيرا للجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت المذيعة إنجي علي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إنجي علي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا كشف عن ساقيها واتسم التصميم بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

كما تميز فستان إنجي علي بأنه جمع بين اللون الأسود و الفضي، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي علي على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.