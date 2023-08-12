بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلونا أسود ونسقت معه بليزر أسود مطرز بالكامل، مما زاد من أناقتها.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.