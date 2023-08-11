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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسيط للغاية… شاهد لوك لميس الحديدي في خطوبة نجلها

خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي

تداول رواد السوشيال ميديا صورا من حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وسط حضور الأهل والأصدقاء.

تألقت لميس الحديدي في خطوبة نجلها بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وباللون الروز الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت لميس الحديدي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج الفاتح، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لميس الحديدي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
خطوبة نجل عمرو أديب و لميس الحديدي
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