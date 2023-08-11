بعد أزمتها الأخيرة| 10 إطلالات لـ رضوى الشربيني عقب عودتها للشاشة

عادت الإعلامية رضوى الشربيني من جديد لتقديم برنامجها الشهير هي وبس المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وذلك بعد إجازتها الصيفية.

وقد أثارت رضوى الشربيني حالة من الجدل قبل إجازتها الصيفية، وذلك بسبب منشورها :"مش فاهمه ليه البنات مش بتحب تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه."

تعتبر رضوى الشربيني من الإعلاميات التي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها التي يعتبرها البعض ضد الرجال.

من جانب أخر تتميز رضوى الشربيني بذوقها الراقي و الأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها على الشاشة أو حياتها اليومية، فتعتمد على الإطلالات التي تبرز أناقتها و المتناسقة مع قوامها.

تحرص رضوى الشربيني على التجديد و التنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء أيضا.

إليكم الصور…

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني