إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

ولفتت فيفي عبده الأنظار في الفيديو بإطلالة جذابة، حيث ارتدت شورت باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة باللون الزيتي ونسقت معهما قميصاً أسود أيضا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت فيفي عبده حذاءً صيفياً مسطحاً، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها لوك كامل، ونال الفيديو إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/Cvsl7pJsM6L/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==