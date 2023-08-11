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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل خطوبة نجل الإعلامي الكبير عمرو أديب وسط حضور الأهل و مجموعة من الأقارب والأصدقاء.

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لفتت خطيبة نجل عمرو أديب الأنظار في حفل خطوبتها بإطلالة بسيطة للغاية مما أثار الحدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت العروس فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة وتميز بالقماش اللامع الذي جمع بين درجات اللون الروز.

انتعلت خطيبة نجل عمرو أديب حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت خطيبة نجل عمرو أديب على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية والغير مبالغ فيها.

خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
خطوبة نجل عمرو أديب
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