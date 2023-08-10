منافسة شديدة.. عمرو دياب وحكيم على رأس قائمة حفلات الجمعة

حالة من المنافسة الشديدة يشهدها الوسط الغنائى غدا الجمعة، بإحياء مجموعة من الحفلات المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.

حفل عمرو دياب

ومن أضخم الحفلات التى تقام غدا الجمعة حفل عمرو دياب داخل جولف بورتو مارينا، حيث يستعد الهضبة عمرو دياب مساء غد الجمعة لإحياء حفل الصيف داخل جولف بورتو مارينا وسط حضور الالاف من جمهوره.



ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لعمرو دياب فى هذا الصيف وذلك بعد حفلته الشهيرة بمراسي والتى أحياها الشهر الماضي وسط حضور عدد كبير من جمهوره

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى الأغاني التى طرحها هذا الصيف وحققت نجاحا كبيرا.





حفل مهرجان العلمين

وأيضا من الحفلات الهامة التى تقام غدا الجمعة حفل مساراجباري ومسلم ورضا البحراوي والتى تقام على هامش فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.



ومن المفترض أن يشهد هذا الحفل حضورا كبيرا خاصة وأن هذا الحفل الأول لكل من رضا البحراوي ومسلم فى العملين الجديدة.





حفل محمد رمضان فى السعودية

وأيضا من حفلات غدا الجمعة حفل الفنان محمد رمضان فى السعودية حيث وصل عصر اليوم إلى السعودية على متن طائرة خاصة بصحبة شقيقه محمود رمضان.



ومن المفترض أن يقدم محمد رمضان خلال حفل غدا مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه المختلفة بالإضافة إلى أغنيته فيلمه الجديد “خمسة كل خميس” والتى طرحت منذ فترة وحققت نجاحا كبير على السوشيال ميديا.





حفل حكيم وخالد سليم

وأيضا من حفلات السعودية التى تقام غدا لمطربين مصرين حفل حكيم والذى يحيى حفل فى السعودية لأول مرة مساء غدا الجمعة على مسرح بنش مارك.



ويشارك حكيم الحفل غدا المطرب خالد سليم الذى وصل مساء اليوم إلى السعودية كما يشارك أيضا فى الحفل المطرب الشاب مصطفى حجاج.