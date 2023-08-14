على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورد جديدة من أحدث ظهور لها.

تألثت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون منقوش جمع بين اللون الأزرق و الأبيض مع بلوزة بنفس الألوان.

أنتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأزرق، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.