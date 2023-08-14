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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورد جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألثت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون منقوش جمع بين اللون الأزرق و الأبيض مع بلوزة بنفس الألوان.

أنتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأزرق، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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