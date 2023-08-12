لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.

أنتلعت نيرمين الفقي حذاء ذهبي اللون و نسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.