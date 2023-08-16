سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها وذلك خلال تواجدها في الأردن.

لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة قيمة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مشكوفة باللون الأبيض و اتسم التصميم ببعض نقوشات الورد التي زادت من أناقتها.

قد حمل فستان مي عمر ف يالاردن توقيع دار الأزياء Mamzi، ووصل سعره 339 وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون اللبني من ماركة Gucci، وقد بلغ سعرها 3814 دولار أمريكي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.