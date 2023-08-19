رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت فورمال بالنقوشات والألوان الملفتة للغاية، ونسقت معه بنطلونا بنفس الطبعات، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

انتعلت رضوى الشربيني حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البرتقالي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، واعتمدت على بعض القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

رضوى الشربيني